TYT ertelendi mi? TYT sınavı ne zaman yapılacak?

TYT sınavı ne zaman yapılacak? Milyonlarca adayın merakla beklediği sınav tarihlerini ÖSYM duyurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de birçok önlem almaya devam ediyor. Toplu halde yapılacak olan sınavları ÖSYM erteleme kararı almıştı. Öğrenciler bunun üzerine TYT ertelendi mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. TYT hakkında merak edilenlerin hepsi haberimizde.

TYT ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı(TYT) hakkında açıklama YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan geldi. Saraç YKS'nin 25-26 Temmuz tarihinde yapılacağı bildirildi. TYT tarihi ise 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin ertelenmesine ilişkin, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-YKS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacağını bildiren Aygün, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.