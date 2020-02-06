TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT, YDT nedir, kimler başvurabilir?

TYT, AYT ve YDT başvuruları yoğun ilgi görüyor. TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapabiliyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı oturumları arasından adaylar kendi bölümlerine uygun olanlara başvuru yapıyorlar. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

TYT, AYT, YDT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL’dir. Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020’dir.

TYT NEDİR?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsıyor. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacak. TYT ve eski sistem YGS ile arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas alması.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.

AYT NEDİR?

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

YDT NEDİR?

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır. YDT’de adaya sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir