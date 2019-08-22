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TUS sonuçları açıklandı!

TUS sonuçları açıklandı!

TUS sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. TUS taban puanları araştırılıyor.

TUS sınav sonuçları 21 Mart tarihinde açıklandı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

TUS TERCİH ve YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.

5.2. Adaylar; 2018-TUS 1. Dönem ve 2018-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

5.3. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

5.4. Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

 

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