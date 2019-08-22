TUS sınav yerleri açıklandı! 2019 TUS sınav giriş yeri sorgulama sayfası haberimizde..
TUS sınav yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebiliyor. 2019 TUS sınav giriş yeri sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor..
TUS sınav yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2'nci dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem giriş belgeleri açıklandı.019 TUS sınav giriş yeri sorgulama sayfası haberimizde..
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TUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 TUS sonuçları 26 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.