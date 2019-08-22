TUS sınav yerleri açıklandı! 2019 TUS sınav giriş yeri sorgulama sayfası haberimizde..

TUS sınav yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2'nci dönem ile 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu) 2'nci dönem giriş belgeleri açıklandı.019 TUS sınav giriş yeri sorgulama sayfası haberimizde..

TUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 TUS sonuçları 26 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.