TUS 2019 tercihleri ne zaman bitiyor? TUS taban puanları ve TUS tercih kılavuzu haberimizde..

TUS 2019 tercihleri ne zaman bitiyor? sorusu başvuru yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2019-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri bugün başladı. Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre belirlenen tarihte başvurular sona erecek. TUS taban puanları ve TUS tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor..

TUS TERCİH 2019 NE ZAMAN BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem tercih işlemleri 31 Ekim 2019’da sona erecek.

TUS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirecek. Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları önem taşıyor.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.