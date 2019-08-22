TUS puan hesaplama nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), ÖSYM tarafından düzenleniyor. 1. Dönem sınavı 25 Şubat 2018 Pazar günü yapılacak. Sınava girecek olan adaylar başvurularını 11 Ocak ve 18 Ocak tarihleri aralığında yaptılar. Temel Tıp Bilimleri testi 10.15’te başlıyor ve 150 dakika sürüyor.

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2018 TUS İLKBAHAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılında TUS 1. Dönem sınavı 25 Şubat tarihinde yapılacak. Sınava girecek adaylar için başvuru ekranı 11 Ocak Perşembe günü erişime açıldı. Sınav başvuruları 18 Ocak Perşembe günü sona erdi.

1. DÖNEM SINAV TARİHİ : 25 Şubat 2018

1. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 11 – 18 Ocak 2018

2. DÖNEM SINAV TARİHİ : 12 Ağustos 2018

2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 28 Haziran -5 Temmuz 2018