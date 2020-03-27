Türev, integral, limit nedir? YKS türev, integral, limit konuları kaldırıldı mı?

YKS türev, integral, limit konuları kaldırıldı mı? Türev, integral, limit nedir? sorusu yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Matematik terimlerinden olan bu konular 12'nci sınıf öğrencilerinin yakından ilgilendiriyor. ÖSYM ve MEB YKS konu dağılımı hakkında açıklama yaptı. Türev, integral, limit hakkında merak edilenler haberimizde.

TÜREV, İNTEGRAL, LİMİT NEDİR?

Sayısal ve eşit ağırlık öğrencilerinin gördüğü matematik terimlerinden biridir.

Türev, bir şeyin bir diğer şeye göre değişim miktardır. Yani türev, "değişim"i ölçmek için kullanılır. Genellikle türevi bir şeyin zaman geçtikçe ne kadar değiştiğini hesaplamak veya ifade etmek için kullanırız.

İntegral ise, belli bir aralıktaki toplam değişimi, ya da "biriken değişim miktarını" ifade etmek için kullanılır.

YKS konuları öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Konu ile ilgili açıklama ÖSYM ve MEB'ten geldi.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak.