  • $7,657
  • 8,9258
  • 458.194
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Eylül 2020 Pazartesi 00:15 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldular

TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldular

Musa Sadık Ünal ve Furkan Güneş, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmayı birincilikle tamamlama başarısı gösterdi. Görme engelli bireylerin yaşadıkları problemlere teknolojik çözümler üreten projeleriyle Türkiye birincisi olan Ünal ve Güneş'in ödülleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Musa Sadık Ünal ve Furkan Güneş tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Eğitim” kategorisinde İstanbul bölge birincisi olarak Türkiye finaline katıldı. Hazırlanan proje, 9-10 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan final değerlendirmeleri sonucunda yarışmayı Türkiye birincisi olarak tamamlama başarısı gösterdi.

400 PROJE, 175 JÜRİ ÜYESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma, bu yıl Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya’da 4 bölge merkezinde gerçekleştirildi. Ön elemeyi geçerek bölge finallerine katılmaya hak kazanan 400 proje, 175 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Bu kapsamda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazanan projeler belirlendi.

ÖDÜLLER, TEKNOFEST’TE DÜZENLENECEK TÖRENLE TAKDİM EDİLECEK

Bölge finallerinde birincilik elde eden projeler zorlu Türkiye finalinde yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde dereceye giren proje ekiplerinin ödülleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan törende takdim edilecek. 

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR

“Görme Engelli Bireylerin Eğitimleri İçin Açık Kaynak Donanım Prototiplerinin Geliştirilip Entegre Bir Dijital Platformun Oluşturulması” isimli projede görev alan öğrencilerden Musa Sadık Ünal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde; Furkan Güneş ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam ediyor.

Yarışmada önemli bir başarı elde eden projede, görme engelli bireylerin problemleri ele alınıyor ve özellikle eğitim alanında görme engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara teknolojik çözümler sunuluyor.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığının YouTube hesabından paylaşılan videoda, Ermenistan ordusuna ait mü

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Azerbaycan Ermenistan'ın mühimmat deposunu vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

27 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.