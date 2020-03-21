Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. TRT Genel Müdürü Eren'den uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşım

TRT Genel Müdürü Eren'den uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşım

TRT Genel Müdürü Eren'den uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşım

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabı Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

İbrahim Eren, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrenciler ve değerli veliler, Uzaktan eğitim için biz hazırız. Siz de TRT EBA TV’yi kanal listenize eklemeyi unutmayın. Yenilenen TRT İzle uygulamamız ve http://trtizle.com internet sitemiz üzerinden de derslerinizi takip edebilirsiniz."


TRT - EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı

TRT - EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Pazarlarda koronavirüs tedbiri kapsamında ''seçmece satış'' yapılmıyor

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü