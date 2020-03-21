TRT Genel Müdürü Eren'den uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşım

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

İbrahim Eren, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrenciler ve değerli veliler, Uzaktan eğitim için biz hazırız. Siz de TRT EBA TV’yi kanal listenize eklemeyi unutmayın. Yenilenen TRT İzle uygulamamız ve http://trtizle.com internet sitemiz üzerinden de derslerinizi takip edebilirsiniz."