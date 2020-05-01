TRT EBA TV Sınav Özel Yayını ne zaman, saat kaçta? EBA TV Sınav Özel Yayını nedir? İşte yayın saati…

EBA TV Sınav Özel Yayını ne zaman? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Miili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden öğrencileri sevindirecek bir duyuru yaptı. LGS ve YKS hazırlığı yapanlar için Sınav Özel Yayını yapılacak. EBA TV Sınav Özel Yayını saat kaçta? Konuyla ilgili detaylı bilgilere ve yayın saatine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA TV SINAV ÖZEL YAYINI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden öğrencilere duyuru yaptı. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik EBA TV üzerinden Sınav Özel Yayını yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda;

“LGS ve YKS hazırlığı yapan öğrencilerimiz için TRT EBA TV’de hafta sonları "Sınav Özel Yayını" hazırladık. Öğrencilerimiz, yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına kumandanın tek tuşuna basarak ulaşabilirler. Ders saatleri aşağıdaki linktedir.”

diyerek ders saatlerinin olduğu linki de takipçileri ile paylaştı.

TRT EBA TV SINAV ÖZEL YAYINI NE ZAMAN?

EBA TV 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için LGS ve YKS soru çözüm saatleri şu şekilde;