TRT EBA Tv ortaokul canlı izleme linki! EBA ortaokul canlı yayın nasıl izlenir?

TRT EBA Tv ortaokul canlı izleme linki arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Uzaktan eğitimin devam ettiği TRT ve EBA Tv'de bu hafta yeni uygulama başlıyor. EBA'da ortaokul son sınıfa giden ve LGS sınavına hazırlanan öğrenciler canlı sınıfta ders işleyecekler. Peki, EBA ortaokul canlı yayın nasıl izlenir? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

EBA TV LİSE CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Canlı dersler saati, öğrenci ve öğretmenlerin canlı dersler bölümününde yer alıyor. Canlı derslere, EBA'ya giriş yaptıktan sonra takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Canlı Dersim Var mı? butonuna da tıklayarak sonucu görebilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

Altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve pilot uygulamaların Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir'de yapılıyor. Sistemin hafta başından itibaren de Türkiye genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine açılması planlanıyor.

EBA CANLI DERS SİMİLASYONU İÇİN TIKLAYIN

EBA ORTAOKUL DERSLERİ