TRT EBA TV canlı izleme linki: İlkokul, Ortaokul, Lise Uzaktan Eğitim canlı yayın dersleri nasıl izlenir?

Okullarda uzaktan eğitim devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, TRT EBA TV ekranlarından derslerini canlı olarak takip ediyorlar. 09:00'da başlayan EBA dersleri, öğlene kadar devam ediyor. Öğleden sonra ise derslerin tekrar bölümlerini izlemek mümkün. TRT EBA TV canlı izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPILIR?



EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

TRT EBA TV CANLI İZLEME LİNKİ

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TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE

TRT EBA TV DERS TEKRARLARI KAÇTA?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.30 - 00.00

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA’ya ve EBA Ders’e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA’ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA’ya ve EBA Ders’e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA’ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.