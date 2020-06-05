TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders giriş ekranı! EBA canlı ders girişi nereden, nasıl yapılır?

TRT EBA üzerinden ilkokul, ortaokul, lise canlı ders takibi yapılabiliyor. Coronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemi sayesinde derslerini takip eden öğrenciler, kaçırdıkları ders saatleri için ise ders tekrarları ile eksikliklerini gideriyorlar. EBA canlı ders girişi nasıl yapılır? sorusunun yanıtına dair ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları ise şu şekilde;

- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

EBA VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA TV’ye veli olarak giriş yapabilmek için e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Bilgiler girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabilecek. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilecek.