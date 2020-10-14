14 Ekim 2020 Çarşamba 09:01 | Son Güncelleme:
14 Ekim EBA ders programı yayında! TRT EBA canlı izleme linki
EBA uzaktan eğitim yayınlarını kaçırmak istemeyenler, ders programını araştırmaya başladı. Hangi sınıf düzeyinin, hangi saat aralıklarında, hangi dersleri göreceği TRT EBA'nın haftalık ders programı kapsamında belirleniyor. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler de okula gitmedikleri diğer günler EBA'dan sorumlu oluyor. İşte 14 Ekim EBA ders programı...
14 Ekim Çarşamba günü EBA ders programı sabah saatleri itibari ile araştırılmaya başlandı. TRT EBA TV milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Okullarda belirlenen sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin başlamasına karşın, uzaktan eğitim yayınları da devam ediyor. Öğrenciler haftanın 2 günü okulda ders görürken, diğer günler ise TRT EBA'dan derslerini dinleyebiliyorlar. İşte TRT EBA canlı izleme linki ve 14 Ekim EBA ders programı...
EBA 14 EKİM DERS PROGRAMI YAYINDA
TRT EBA İLKOKUL
TRT EBA ORTAOKUL
TRT EBA LİSE