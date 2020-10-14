14 Ekim EBA ders programı yayında! TRT EBA canlı izleme linki

14 Ekim Çarşamba günü EBA ders programı sabah saatleri itibari ile araştırılmaya başlandı. TRT EBA TV milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Okullarda belirlenen sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin başlamasına karşın, uzaktan eğitim yayınları da devam ediyor. Öğrenciler haftanın 2 günü okulda ders görürken, diğer günler ise TRT EBA'dan derslerini dinleyebiliyorlar. İşte TRT EBA canlı izleme linki ve 14 Ekim EBA ders programı...

TRT EBA CANLI İZLEME LİNKİ

EBA 14 EKİM DERS PROGRAMI YAYINDA

TRT EBA İLKOKUL

TRT EBA ORTAOKUL

TRT EBA LİSE