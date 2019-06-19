Öğrenciler "Tıp Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Tıp 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl?" diye merak etmeye başladı.ÖSYM her sene sınava giren öğrencilerin verilerinden yararlanarak bölümler hakkında bir veri tablosu yayınlıyor. Bunun yanında tablodan bölümlerin hangi üniversitelerde olduğunu, fakültelerini, puan türlerini, kontenjan bilgilerini, taban ve tavan puanları öğrenilebiliyor.YKS (TYT-AYT) oturumlarına göre yapılacak tercihler için taban puanları yön gösterici oluyor..

TIP TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2019 yılı Tıp Fakültesi taban puanları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.

2018 YKS verilerine göre bazı okulların taban puanları haberimizde yer alıyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 543,73313 48

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 537,67522 134

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp (Cerrahpaşa)(İngilizce) MF İSTANBUL 529,17563 409

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce) MF ANKARA 523,36181 723

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 523,26196 730

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 516,22387 1,229

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF ANKARA 515,08850 1,339

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp (Tam Burslu) MF ANKARA 513,99430 1,429

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp (Cerrahpaşa) MF İSTANBUL 511,16210 1,707

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 510,86665 1730

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp (İstanbul)(İngilizce) MF İSTANBUL 509,63865 1,855

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 507,12607 2,15

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp (İstanbul) MF İSTANBUL 504,29493 2,547

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp MF ANKARA 501,05088 2,997

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp (Tam Burslu) MF ANKARA 499,07642 3,312

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp (Tam Burslu) MF İSTANBUL 498,13673 3,472

EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp MF İZMİR 497,29869 3,598

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce) MF İSTANBUL 495,68781 3,88

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp (Tam Burslu) MF İSTANBUL 495,66962 3,884

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp (Tam Burslu) MF İSTANBUL 494,90787 4,031

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF ANKARA 493,74921 4,252

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp (Tam Burslu) MF İSTANBUL 491,29407 4,725

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp (%75 Burslu) MF ANKARA 490,51974 4,897

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce) MF ANKARA 490,31894 4,941

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp MF İZMİR 490,06184 4,989

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp (Tam Burslu) MF İSTANBUL 489,61510 5,087

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp MF ANKARA 487,01329 5,621

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 486,62620 5,721

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)(%50 Burslu) MF

İSTANBUL 485,96039 5,89

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF ANTALYA 485,95426 5,893

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp MF İSTANBUL 485,51393 6,016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp (%50 Burslu) MF ANKARA 485,05322 6,135

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp (Tam Burslu) MF İSTANBUL 484,37926 6,291

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığı üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek. e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.

Yerleştirildikleri üniversite programına 18 Ağustos'a kadar kayıt yaptıracak olan adaylar, merakla üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeleri araştırıyor. İşte üniversite kaydı için gerekli belgeler;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

ÜNİVERSİTE SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri