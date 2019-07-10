Teneffüs süreleri uzatıldı mı? MEB teneffüs saatleri

Teneffüs süreleri uzatıldı mı? yoğun olarak internette araştılıyor. ‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayınlandı. Haberi duyan öğrenciler yeni teneffüs saatlerini merak etmeye başladı. 69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken, yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Teneffüs süreleri uzatıldı mı? Teneffüs süreleri ne kadar? merak etmeye başladı. İşte MEB teneffüs saatleri..

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI MI?

‘Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı.

69 AYINI DOLDURANLAR OKULA BAŞLIYOR

İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak. 69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken, yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ARA TATİLLER

Yeni Eğitim Sistemi ile birlikte Nisan ve Kasım aylarında eğitim ve öğretime bir hafta ara verilecek.

İşte yeni eğitim sisteminde tatil tarihleri:

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.