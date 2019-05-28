Takdir teşekkür hesaplama E okul giriş Karne notu

Karne notunu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını almanız gerekmektedir. Bunun için ilk sınavınız ile ikinci sınavınızı toplayıp ikiye bölmeniz gerekecektir. Çıkan sonuç ise o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile ebeveynler çocuklarının eğitim durumlarını yakından takip edebiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile veliler, çocuklarının notlarını ve devamsızlık durumlarını anında öğrenebiliyor. E-okul veli bilgilendirme sistemi; ebeveynlerin her zaman çocuklarının eğitim durumlarını takip altında tutulabilmesini hedefler. Çünkü bu sistem ile ebeveynler sadece internet sayesinde herhangi bir okulda eğitim alan çocuklarının ders notlarına, devamsızlıklarına, yıl içinde verilen ödevlerini yapıp yapmadıklarına, haftalık ders programlarına, sağlık problemlerine gibi eğitim sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirler.

Aynı zamanda e okul veli bilgilendirme sisteminde e okul müdürü gibi yetkililerin öğrenci velilerine iletmeyi arzu ettikleri duyurular da ilan edilir. Bu duyurular bireysel veya toplu olabilmektedir.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız