SPL sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler 2019 SPL sınav sonuçlarında..

SPL sınav sonuçları açıklandı mı? sorunun cevabı sınava giren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurulu (SPL) 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın ardında gözler sonuçlara çevrildi. Lisanslama sınavalarına katılan adaylar SPL sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyor. 2019 SPL sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde..

SPL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

SPL sınav sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. SPK yazılı sınav sonuçları genelde yaklaşık 2 hafta sonra açıklanıyor. Elektronik sınav sonuçları ise 1 hafta sonra açıklanmaktadır. Bir kaç gün içinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

SPL SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarının internette ilanını izleyen 7 iş günü içerisinde SPL Başvuru Sistemi’nde yer alan İtirazlar bölümünden elektronik ortamda itirazda bulunabilirler. İtirazlar, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında herhangi bir yanlışlık olup olmadığının tespitini talep amaçlı yapılmakta olup sınav sorularına itiraz edilememektedir.