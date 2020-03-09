Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı turkiye.gov.tr'de! Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercihleri başladı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama ekranı yoğun ilgi görüyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri neden yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 20 bin öğretmen alımında süreç tüm hızıyla devam ediyor. Adaylar tercih işlemlerini 9 Mart ve 13 Mart tarihleri arasında yapabilecekler. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

E devlet üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu hizmet Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunuluyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

TERCİHLER NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

9 Mart tarihinde başlayan işlemler 13 Mart’a kadar devam edecek.