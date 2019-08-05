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Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi bugün bitiyor! İlk atamalar ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi bugün bitiyor! İlk atamalar ne zaman yapılacak"

Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi bugün bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığınca atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 30 Temmuz tarihinde alınmaya başladı. Atamaları yapılan öğretmenler 2 Eylül'de işe başlayacak. Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden gerçekleştiriliyor. Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

 

Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi bugün itibari ile sona eriyor. Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacağı açıklanmıştı. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabiliyor. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılıyor. Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden gerçekleştiriliyor.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

İLK ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

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