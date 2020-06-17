Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğretmen adaylarının seçim aşamasında girecekleri sözlü sınavın nerede olacağına dair bilgi veriyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 1-12 Haziran tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden yapılmıştı. Farklı branşlardan 19 bin 910 atama gerçekleştirileceği bildirilen sözleşmeli öğretmenlik için mülakat tarihleri de oldukça önemli. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde…



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular, adaylar tarafından 1-12 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. Atamalar için yapılacak olan sözlü sınav tarihleri ise 6-25 Temmuz olarak belirlendi.

Adaylar mülakat sonuçlarını 28 Temmuz 2020 itibariyle öğrenebilecekler. Mülakat sonuçlarına yapılan itiraz talepleri 4-7 Ağustos'ta alınacak. İtirazların sonuçlanacağı tarih ise 10 Ağustos olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında yapılacak olan mülakatın yeri ise 22 Haziran tarihinde erişime açılacak. Adaylar bu tarih itibariyle mülakata girecekleri sınav merkezi hakkında bilgi edinebilecekler.

Atama tercihleri için belirlenen zaman aralığı 31 Ağustos- 4 Eylül iken; atama sonuçlarının açıklanması ise 8 Eylül'de olacak.