Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu! MEB Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili beklenen açıklama MEB tarafından “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden açıklandı. İşte Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ