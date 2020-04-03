Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu! MEB Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?
Son Dakika Haberleri.. Binlerce öğretmen adayının beklediği sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi MEB tarafından açıklandı. Adaylar “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden atama takvimi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile ilgili beklenen açıklama MEB tarafından “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden açıklandı. İşte Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız