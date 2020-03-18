20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! Binlerce öğretmen adayını 20 bin öğretmen atama sonuçlarını bekliyordu. Başkan Erdoğan tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen toplantıda bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. İşte Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları...



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sonuçların kısa bir süre içerinde açıklanması bekleniyor.

MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN