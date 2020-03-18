Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4801
  • 7,0118
  • 315.258
  • 85576.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları "personel.meb.gov.tr"'de açıklandı! İşte 20 bin öğretmen atama sonuçları...

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları "personel.meb.gov.tr"'de açıklandı! İşte 20 bin öğretmen atama sonuçları...

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları "personel.meb.gov.tr"'de açıklandı! İşte 20 bin öğretmen atama sonuçları...

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başkan Erdoğan bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sonuçlar “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Haberimiz içerisinden 20 bin öğretmen atama sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! Binlerce öğretmen adayını 20 bin öğretmen atama sonuçlarını bekliyordu. Başkan Erdoğan tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen toplantıda bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. İşte Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sonuçların kısa bir süre içerinde açıklanması bekleniyor.

MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


İtalya'daki duyarlı gençlerden Türkiye'ye Koronavirüs Mesajı

İtalya'daki duyarlı gençlerden Türkiye'ye Koronavirüs Mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı

Limonun kabuğunu sakın atmayın! Yararı saymakla bitmiyor