Sözleşmeli öğretmen haziran 2020 başvuruları başları! MEB sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu nereden yapılır? Heyecanla ve ilgiyle takip edilen başvurular hakkından detaylı bilgi almak isteyen kişiler aramalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak olan öğretmen kadrolarında ilk olarak ön başvuru yapılacak daha sonra adaylara sözlü sınav uygulanacak. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen alımı 2020 ne zaman? Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen kontenjan listesi de yayımlanmıştı. 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer alıyor. Haberimizin içerisinden sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Ziya Selçuk sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili, “Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.” Dedi. 1 Haziran’da başlayacak olan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 12 Haziran’da sona erecek.

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MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI 2020 NE ZAMAN?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz’da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz’da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos’ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos’ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos’ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.