Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? MEB atama sonuçları 2020 belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmen atamaları 2020 sonuçları adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan atamaların 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Öğretmen adaylarında konu hakkında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Atamalar, sözlü sınavlarda başarılı olanların tercihleri dikkate alınarak yapılacak. Bazı kriterlerin dikkate alınarak yapıldığı Sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında detaylı bilgi haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen atamaları 18 Mart 2020 tarihinden MEB’in resmi internet sayfası üzerinden açıklanacak. Sonuçlar bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Sonuçlar hakkından detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA İSTENİLECEK BELGELER NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge istenecektir.