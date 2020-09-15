Sözleşmeli öğretmen atama kararnameleri gönderildi mi? Atama kararnameleri ne zaman gönderilir?

Sözleşmeli öğretmen atama kararnameleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Atanan sözleşmeli öğretmenler işe başlama kararnamelerinin müdürlüklere gönderilmesini bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Peki, atama kararnameleri ne zaman gönderilir?

ATAMA KARARNAMELERİ NE ZAMAN GÖNDERİLİR?

Bakanlıkça, 1 Eylül 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile millî sporcu kapsamında 16 Temmuz 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18/09/2020 tarihinde il millî eğitimi müdürlüklerine gönderilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Bakanlığımız Eğitim Kurumlarına Atanan Sözleşmeli Öğretmenlerin Görevlerine Başlatılmasına İlişkin Duyuruda şu ifadelere de yer verildi:

"Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, atama duyurularında göreve başlama esnasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18/09/2020 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir."