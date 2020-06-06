MEB lise sorumluluk sınavı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Öğrencilerin bir üst sınıfa doğrudan geçmesi için ortalamasının en az 50 olması planlandı. Sorumluluk sınavı 2020 nedir, ne zaman? MEB lise sorumluluk sınavı belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü iller sorumluluk sınavları ile ilgili yeni bir yazı gönderdi. Sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek. Haberimizin içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

SORUMLULUK SINAVI NEDİR?

Sorumluluk sınavı, ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavları sonunda olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır. Son sınıflara devam eden öğrenciler, ikinci ortalama yükseltme sınavı ile birlikte alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden ayrıca sorumluluk sınavlarına alınırlar.

SORUMLULUK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.