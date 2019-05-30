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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:13 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:33

Son dakika: YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgeleri açıkladı

Son dakika: YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgeleri açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sınava giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

ÖSYM, 15 Haziran Cumartesi günü uygulanacak YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) giriş belgelerini açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek giriş belgelerine ulaşabilecekler. 

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