Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8396
  • 7,7046
  • 376.621
  • 109949
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Son dakika: YKS giriş belgeleri açıklandı! YKS 2020 sınav giriş sorgulama sayfası...
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: YKS giriş belgeleri açıklandı! YKS 2020 sınav giriş sorgulama sayfası...

Son dakika: YKS giriş belgeleri açıklandı! YKS 2020 sınav giriş sorgulama sayfası...

YKS yerleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler aramalarını hızlandırdı. Gelen son açıklamaya göre ÖSYM YKS giriş yerlerini resmi sitesi üzerinden açıkladı. Üniversiteye hazırlanan milyonlarca aday sınava girecekleri yerleri merak ediyor. Sınava gün sayan adaylar, YKS 2020 sınav giriş yerlerini yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen YKS yerlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS sınav yerleri yoğun ilgi gören konular arasında yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından YKS sınavları yapılıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sınavlar ileri bir tarihe atılmıştı. Sınav, 27- 28 Haziran tarihinde üç oturum şeklinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala adaylar, YKS sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Sınavlarda, koronaviürüse karşı önlem alınacak. YKS yerleri son durum gelişmesi haberimizde.

YKS YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava girecek olan kişiler, Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden öğrenebilecek. Belge üzerinden adayın sınav gireceği okul, salon ve kişisel bilgileri yer alacak.

YKS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS 2020 OTURUMLARI NE ZAMAN?

27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavları üç oturum olarak yapılacak.

YKS 2020 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2020 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 2020 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

ADAYLARIN SINAVDA YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

YKS sınavına girecek olan adaylar sınav girerken;

-YKS oturumuna ait giriş belgesi

-T.C. Kimlik Kartı, Nüfus cüzdanı, ya da süresi dolmamış pasaport bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

-Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

-Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

-T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Haliç'teki yürekleri sızlatan görüntüler sonrası harekete geçildi
Konut satış istatistikleri açıklandı
İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci
Büyükelçi Yıldız'dan çarpıcı sözler: PKK, başı ezilmesi gereken ortak düşmandır
Bakanlık paylaştı... Tüketiciler dikkat! 43,6 milyon lira ceza uygulandı
Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler

Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumların&#x

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumlarını neler bekliyor?

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı aç

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı açıkladı

İlk detaylar geldi! Milli elektrikli tren raylara inmeye hazır

İlk detaylar geldi! Milli elektrikli tren raylara inmeye hazır