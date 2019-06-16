ÖSYM YKS 2019 cevap anahtarı yayınlandı! İşte AYT TYT 2019 soruları ve cevap anahtarı

ÖSYM YKS cevap anahtarı yayınlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı soruları ve cevap anahtarı son dakika haberi olarak yayınlandı. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS cevap anahtarlarını merak eden milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)'den oluşan 3 oturumdan oluşan sınava yaklaşık 2 milyon öğrenci katıldı. ÖSYM'nin internet sitesinden yayınladığı klavuzda 2019 YKS sınav soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. Haberimiz içerisindeki linkten ulaşabilirsiniz

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.