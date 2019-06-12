Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için geri sayım

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları, 7 Şubat 2019 tarihinde duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar ön başvurularını yapıktan sonra sözlü sınava girdiler. Sözlü sınav sonuçlarının 15 Ocak’ta açıklanmasının ardından 28 Ocak’ta tercihler alınmaya başlandı. Tercih işlemleri 1 Şubat’a kadar tamamlandı. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları 7 Şubat tarihinde erişime açılacak. Atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda iletilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda bildirilecek.

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.