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  3. MEB 2019 Sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıklandı!

MEB 2019 Sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıklandı!

MEB 2019 Sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıklandı!

Son Dakika haberi olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini az önce açıkladı. Binlerce öğretmen adayının merak ettiği ve heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu. İşte detaylar

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi son dakika olarak açıklandı. Binlerce öğretmen adayının gözü kulağı bu haberdeydi. Sözleşmeli olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak için tercih yapan öğretmen adaylarına müjde MEB'den geldi.

ANKARA Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 Mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvime göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. 

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

MEB sözlü mülakatlarında 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI

Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11)

İngilizce (bin 960)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922)

Okul Öncesi (bin 599)

İlköğretim Matematik (bin 448)

Özel Eğitim (bin 410)

Rehberlik (bin 120)

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149)

Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)

 

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