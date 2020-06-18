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  3. Son dakika: Karneler ne zaman verilecek? Karneler 2020 nasıl alınacak?
18 Haziran 2020 Perşembe 11:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: Karneler ne zaman verilecek? Karneler 2020 nasıl alınacak?

Son dakika: Karneler ne zaman verilecek" Karneler 2020 nasıl alınacak"

Gelen son dakika bilgisine göre Milli Bakanı Ziya Selçuk merak edilen Karneler ne zaman verilecek? sorusuna açıklık getirdi. İşte detaylar...

Alınan son dakika bilgisine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karneler hakkında açıklama yaptı. AA Editör masasına konu olan Bakan Selçuk öğrenciler tarafından merak edilen Karneler ne zaman verilecek? sorusuna cevap verdi. Detaylar haberde.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. "Verilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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