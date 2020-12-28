Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim ne zaman? Başkan Erdoğan açıkladı! İşte okulların açılma tarihi...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Birçok konunun masaya yatırıldığı toplantıda eğitim ile ilgili de önemli bir karar alındı. Başkan Erdoğan yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını da açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin başlangıç tarihini verdi. Buna göre yüz yüze eğitim 15 Şubat 2020 tarihinde başlayacak!