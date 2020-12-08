Son dakika haberi: TIMSS 2019 sonuçları açıklandı: Türkiye ilk kez 500 puanın üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un sonuçlarını değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye'nin her iki alanda da ilk kez 500 puanın üzerine çıktığını açıkladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başlıkları:

TIMSS uluslararası eğitim başarılarını değerlendirme kuruluşlarını değerlendirme araştırmasıdır.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik-fen alanındaki başarılarını ele alıyor.

Ülkemiz TIMSS 2019’a kadar Fen ve Matematik alanlarında zaman zaman başarısını artırmıştır.

Türkiye 2019’da ilk kez 4. sınıftaki uygulamaya 5. sınıf örneklemiyle katılmıştır.

2015-2019 döngülerinde 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin ortalama yaşı 12 iken Türkiye’den katılan öğrencilerin yaş ortalaması 9.2’ydi.

Bu raporumuza göre Türkiye puanlarının değerlendirmesi şöyle:

4. sınıf matematik alanında 483 olan ortalama puan 2019’da 40 puan arttı. Matematik uygulamasında 2015’te 49 ülke arasında 36 sırada yer alırken 2019’da 58 ülkeden 23. sıraya yükseldi.

Fen alanında 2015’te 483 ortalama puandı. 2019’da ise 5462ya yükseldi.

Fen uygulamasında 2015’te 35.’yken 2019’da 58 ülke arasından 19. sıraya yükseldi.

Bu verilere göre TIMMS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMMS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu.

TIMSS 2019 TÜRKİYE VERİLERİ

4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e yükseltti.

4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi.

4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526'ya yükseltti.

4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.