26 Aralık 2020 Cumartesi 12:00 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: MEB'den tablet müjdesi
Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500 bin tablet yerine ulaşmış olacak." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika tablet müjdesi verdi. Tablet desteğinin üçüncü fazında 66 bin dağıtım yapıldığını bildiren Bakan Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak." dedi.
Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Uzaktan eğitimde öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimizin 3. fazında 66 bin tableti daha dün illerimize teslim ettik.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 26, 2020
Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak. pic.twitter.com/r46njwQsbV