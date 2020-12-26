Son dakika haberi: MEB'den tablet müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika tablet müjdesi verdi. Tablet desteğinin üçüncü fazında 66 bin dağıtım yapıldığını bildiren Bakan Selçuk, "Ocak ayının sonunda, aylık 25 GB interneti de olan 500.000 tablet yerine ulaşmış olacak." dedi.

Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: