Son dakika AUZEF sınav sonuçları açıklandı..AUZEF AKSİS giriş arama motorunda araştırılan konular arasında yerini alıyor. AUZEF Bahar dönemi final sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılmıştı. Heyecanla sınav sonuçları beklenmeye başladı. AUZEF AKSİS giriş yapılıp sınav sonuçları sorgulanıyor. AUZEF sınav sonuçları sorgulamak için haberimizi okuyabilirsiniz..

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika AUZEF sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.

AUZEF 2019 BAHAR FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

AUZEF Bahar dönemi final sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapıldı.

İÜ AUZEF 2019 -AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi AUZEF Sınavları, Türkiye genelinde fakülte tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapıldı.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlandı..

6-7 Temmuz 2019 tarihli İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Açık Öğretim Fakültelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarının tarihleri daha önce sınav takvimi olarak üniversite tarafından açıklanmıştı.