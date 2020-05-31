Son dakika Açıköğretim sınavları ertelendi! Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim sınavları ertelendi. Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı hızla araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ertelemenin 'Teknik Hazırlık' nedeniyle olduğu ve bu hazırlık süresinin 30 gün olduğu belirtildi. İşte yeni Açıköğretim sınav tarihleri...

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının 'Teknik Hazırlık' süresinin 30 gün olması nedeniyle 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı...