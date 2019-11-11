SMMM sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler SMMM staj başlatma sınav sonuçlarında..

SMMM sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) adaylarının girdiği SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçları için internette araştırmalar başladı. Sonuçlar http://www.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden görüntülenebilecek. Sisteme kayıtlı olanlar T.C kimlik no ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. SMMM sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

SMMM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

STAJA GİRİŞ SINAVI NEDİR? BU SINAVA KAÇ KERE GİRME HAKKIM VAR?

Staj dosyasını tamamlayıp, staja başlamak için başvuru yapan stajyerler 5786 sayılı Kanunun 6.maddesine göre staja başlama değerlendirmesine katılacaklardır . Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır. Başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık'tır. Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olmak şartı aranacaktır. Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.

Staja başlama sınavını kazanan adaylar, en geç 2 yıl içerisinde staj başlatmak zorundadırlar. Staja başlamak için ilgili ayın en geç 10'una kadar SSK girişinin yapılmış olması gerekmektedir.