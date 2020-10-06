Sınıflar kaç kişi olacak? Sınıflarda öğrenci sayısı belli oldu mu?

Okullarda yüz yüze eğitim koronavirüs tedbirleri kapsamında sürdürülüyor. Birinci sınıflar ve okul öncesinin ardından ilkokul ve lise öğrencileri için de haftanın iki günü okula gidecek olanlar belirlendi. Sınıflarda kişi sayısı azaltılırken, salgına yönelik birçok tedbir de uygulanmaya başladı.

SINIFLAR KAÇ KİŞİ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı okullara özel yayınladığı koronavirüs tedbirleri konulu genelgede, sınıfların en fazla 15 kişi ile sınırlandırılması gerektiğini belirten ifadeler kullandı.

Genelgede, "Okullarda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin ilgili bölümlerinde belirlenmiş olan COVID-19’dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmelidir. Ayrıca görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle sözlü ve sözlü olarak iletmelidir. " denildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntıların bu hafta içinde belli olacağını da vurguladı.

ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN KONU BAŞLIKLARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak.

Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA TV'deki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.

Bununla birlikte; cumartesi günü de eğitim olabileceğini belirten Bakan Selçuk, "Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım." diye konuştu.