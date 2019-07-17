Sınıf öğretmenliği taban puanları belli oldu mu? Sınıf öğretmenliği sıralama ve taban puanları 2019

Sınıf öğretmenliği taban puanları belli oldu mu? arama motorunda araştırılan konular arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.Tercih sürecinin başlaması ile birlikte üniversitelerin taban puanları da merak ediliyor. YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınıf öğretmenliği sıralama ve taban puanları 2019 öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz..

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Sınıf öğretmenliği taban puanları tercih kılavuzu üzerinden görülebilecek. Henüz sınıf öğretmenliği taban puanları 2019 tercih kılavuzu yayınlanmadı. YÖK Atlas tercih robotunu kullanarak yada aşağıdaki linkten 2019 sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamasını öğrenebilirsiniz..

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.