Sınıf geçme nasıl olacak 2020? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!

31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin uygulandığı bu dönemde sınıftan geçmenin nasıl olacağı merak ediliyor. Sınıf geçme nasıl olacak 2020? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamalarında sınıftan geçme sistemi ile ilgili detaylara da değindi. İşte merak edilenler...

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk: "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek."

BAKAN SELÇUK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak."

Selçuk: "EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı."