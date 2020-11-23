MEB sınav açıklaması: Sınavlar iptal mi, ne zaman olacak?

Türkiye'de koronavirüs salgının artması nedeniyle yeni önlemler alındı. Ara tatilin ardından bugün uzaktan eğitim süreci başladı. Derslerini EBA Tv ya da EBA'nın online sitesi üzerinde işleyen öğrenciler sınavların iptal olup olmadığında dair arama yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlar iptal mi oldu? Okullarda sınavlar ne zaman ve nasıl olacak? sorularına resmi hesabından açıklık getirdi.

SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU, OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı sınavlar hakkında son durum açıklaması yaptı. Buna göre 4 Ocak 2020 tarihine kadar hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak.

Ayrıca MEB açıklamasından öğrencilerin, yüz yüzü ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacağının altını çizdi.

Bakan Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam



MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLANANLAR NE YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.