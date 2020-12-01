Son dakika sınavlar ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zamana ertelendi?

Sınavlar ertelendi mi? sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrilmiş ve sınavların ertelenip ertelenmediği merak konusu olmuştu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek sınavlara ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, Sınavlar ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zamana ertelendi?

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi. ÖSYM Başkanı Aygün şu açıklamayı yaptı.

Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.