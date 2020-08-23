ÖSYM HES kodu başvurusu nasıl yapılır? Sınav için HES kodu nasıl alınır?

ÖSYM sınav başvurusu yaparken artık HES kodu isteniyor. KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos'ta başladı. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar sınav için HES kodu nasıl alınır? ÖSYM HES kodu başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor.

SINAV İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

ÖSYM'de yer alan duyuruda "Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir." ifadeleri yer alıyor.

Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ÖSYM HES KODU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamından hizmete sunulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını mobil uygulama üzerinden indirerek veya internet üzerinden HES kodu işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

SMS ile HES kodu alımında, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Mobilden HES kodu almak isteyenler, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES KODU NEDİR?



HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.