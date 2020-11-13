Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak? Dijital Dönüşüm Ofisi duyurdu!

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları hakkında son açıklama geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda sürpriz ödüller veriliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Siber Zeka Bilgi Yarışması ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt verdi.

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları bugün saat 14:00'de, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sayfasından açıklanacak. Konu hakkında şu açıklamalar yapıldı:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Taha Koç, "Sevgili öğrenciler beklediğiniz gün geliyor. Siber Zeka Bilgi Yarışması kazananları ve sürpriz ödüller, 13 Kasım Cuma günü, saat 14.00'te sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz." dedi.

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Siber Zekâ Bilgi Yarışması düzenlenmektedir.

Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflenmiştir.

siberzeka.cbddo.gov.tr sayfasında her eğitim kademesi için siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunmaktadır. En çok doğru cevabı en kısa sürede veren her kademeden öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Siber Zeka Bilgi Yarışması'na 20 Ekim Salı günü ilkokul kademesi ile başlandı. Ay sonuna kadar devam eden yarışmaya ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri ise 28-31 Ekim tarihleri arasında sisteme giriş yaptılar