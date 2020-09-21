Seyreltilmiş uygulama ne demek?

Pandemi boyutuna ulaşan yeni tip koranavirüs salgını sonrası yeni dönemde okullarda seyreltilmiş eğitim modelinin işleneceği hakkında açıklama yapıldı.

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NEDİR?

Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

Seyreltilmiş sınıf uygulamasına geçilmesinin en önemli nedeni de okula az sayıda öğrencinin gelmesini sağlamak. Bu da aynı zamanda servis, yemekhane ve teneffüste daha az sayıda öğrencinin olması demek.