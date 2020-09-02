Senkron eğitim nedir, ne demek? Senkron eğitim nasıl yapılıyor?

Senkron eğitim modelinin ne ifade ettiği öğrenciler ve evlilerin öğrenmek istediği konular arasında yer edindi. İnternet teknolojileri sayesinde eğitim alma modellerinde de değişiklikler yaşandı. Senkron eğitimi sayesinde öğrenciler ya da eğitmenler aynı sınıfta olmasalar bile aynı anda görüntülü iletişim kurabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un senkron eğitimi hakkında yaptığı açıklama sonrası konu bir hayli merak edildi.

SENKRON EĞİTİM NEDİR?

Senkron eğitim ya da diğer bir adıyla uzaktan eğitim, eğitmen ve katılımcıların sanal ortamda aynı anda, aynı ya da farklı mekânlarda bir araya gelmesi ve birbirleriyle etkili iletişim kurabilme ve deneyimlerini paylaşabilme ortamı verilen isimdir. Senkron eğitim, öğretim elemanları tarafından yönetilmektedir.

Senkron eğitimler, geleneksel sınıf, sanal sınıf, canlı ürün uygulaması (laboratuvar), etkileşimli sohbetler, Koçluk gibi yöntemleri kapsıyor. Öğrencilerin duyabilmeleri, görebilmeleri ve internet karşısında yapılan uygulamaları paylaşabilmeleri için birçok araç gerekmektedir.

İletişime katılmak için belirtilen zamana uyulmak zorunda okunulduğundan daha az esnek bir seçenektir. Eş zamanlı sistemler, uzaktan öğrenicilere daha az izole edilmiş duygusu yaratarak, öğrenme grubundan enerji ilham almalarını sağlar.

Uzaktan dil öğreniminde geri besleme önemli bir rol oynamaktadır. Eş zamanlı iletişim, anında geri beslemeye izin verir. Eş zamanlı iletişimde, bütün öğreniciler iletişime katılamadığı için esneklik kaybı olur. Bazı öğreniciler bir derse katılmak için sabit bir zamanın bulunmasını tercih ederken bazıları bunu çok kısıtlayıcı bulabilir.

Eğitmen ve öğrenci aynı anda etkileşime girerlerse buna senkron uzaktan eğitim zaman gecikmeli olarak etkileşimde bulunurlarda buna asenkron uzaktan eğitim adı verilmektedir.