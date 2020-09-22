Sayıştay eleme sınavı nedir? Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınavı başvuruları alınıyor!

Sayıştay eleme sınavı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda sınav için başvuruların alınmaya başlandığı belirtildi. 1 Kasım 2020 Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek sınav için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapılabiliyor.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular, 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Geç başvuru günü 7 Ekim 2020 tarihinde alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI SORU DAĞILIMI

Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek Testi (15 soru): Türkçe, Matematik ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Genel Kültür Testi (15 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Sanat Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi;

1) İktisat Testi (15 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Para-BankaKredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

2) Maliye Testi (15 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

3) Hukuk Testi (15 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

4) Muhasebe Testi (15 soru): Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.