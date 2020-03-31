Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardım parası sorgulama nereden yapılıyor?

Şartlı eğitim yardım parası sorgulama nereden yapılıyor? Geçtiğimiz günlerde açıklanan 1000 TL'lik sosyal yardım parası içinden bulunan şartlı eğitim yardımı hakkında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylı bilgi almak isteyen kişiler Şartlı eğitim yardımı nedir? sorusunu araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hizmete sunulan şartlı eğitim yardımı için detaylar haberimizde.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR?

Şartlı Eğitim Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.

Şartlı eğitim yardım parası sorgulama işlemleri e-devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Şartlı eğitim ve sağlık yardımları kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.