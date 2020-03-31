Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardım parası sorgulama nereden yapılıyor?
Şartlı eğitim yardımı nedir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde 1000 TL sosyal yardım parası altında bulunan Şartlı eğitim yardımından bahsetti. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında uygulanacak olan şartlı eğitim yardımı hakkında detaylı bilgi haberimizde.
Şartlı eğitim yardım parası sorgulama nereden yapılıyor? Geçtiğimiz günlerde açıklanan 1000 TL'lik sosyal yardım parası içinden bulunan şartlı eğitim yardımı hakkında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylı bilgi almak isteyen kişiler Şartlı eğitim yardımı nedir? sorusunu araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hizmete sunulan şartlı eğitim yardımı için detaylar haberimizde.
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR?
Şartlı Eğitim Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Şartlı eğitim yardım parası sorgulama işlemleri e-devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI KİMLER ALABİLİYOR?
Şartlı eğitim ve sağlık yardımları kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.